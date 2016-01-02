أخبار عاجلة

شافية أحمد.. حكاية مطربة «كفيفة» حفظت القرآن وأبهرت «القصبجي» -
تاب عن شرب الخمر وفقد والده وأخته في أسبوع واحد.. 14 معلومة عن منذر رياحنة -
عامل تصليح إلكترونيات تزوج ملكة جمال الكون.. رحلة وليد توفيق في 16 معلومة -
8 الصبح - شوف داليا أشرف وهي بتعزف على الطبلة على الهواء ... "دي مش بطيخة يا داليا" -
8 الصبح - الطفلة "ماليكة" أصغر خبيرة موضة فى العالم .. شوف إزاي بتختار ألوان ملابسها -
للرجل.. زوجتك غيورة؟.. هكذا تتعامل معها -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني لـ"عمر خورشيد" فنان لم يموت وموسيقاه راسخة فى القلوب -
8 الصبح - لقاء مع عارضة الأزياء نورين يوسف حول عملها كعارضة وكاتبة وداعمة لـ"single mother" -
دراسة: جراحات استئصال المرارة قد لا تكون ضرورية في كثير من الأحيان -
هل ينمي الاستماع إلى الموسيقى الذكاء؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

انتحار طالبة فى منزل جدتها بعد انفصال والديها فى الفيوم

Google+ Print
انتحار طالبة فى منزل جدتها بعد انفصال والديها فى الفيوم انتحار طالبة فى منزل جدتها بعد انفصال والديها فى الفيوم
أقدمت طالبة فى الرابعة عشر من عمرها، على الانتحار بمنزل جدتها لوالدها بقرية العتامنة بمركز أطسا بمحافظة الفيوم، بعد سوء حالتها النفسية وتأثرها بانفصال والدها ووالدتها فى الفترة الأخيرة، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من مركز شرطة أطسا يفيد بتلقى بلاغا من "عدلية ص م" 60 سنة ربة منزل، ومقيمة بقرية العتامنة بمركز أطسا، بانتحار حفيدتها لابنها وتدعى "شيماء خ ع" 14 سنة، ومقيمة معها بنفس المنزل، وقيامها بلف حبل حول رقبتها وربطه بمروحة مثبتة بسقف المنزل وعلقت نفسها به حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وأكدت الجدة أن حفيدتها كانت تعانى من حالة نفسية سيئة بسبب انفصال والدها ووالدتها، تم تحرير محضرا بالواقعة قيد برقم 149 لسنة 2016، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365