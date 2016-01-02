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إخلاء سبيل رئيس حى جنوب الفيوم ونائبه فى قضية انهيار منزلين ومصرع 11مواطنا

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إخلاء سبيل رئيس حى جنوب الفيوم ونائبه فى قضية انهيار منزلين ومصرع 11مواطنا إخلاء سبيل رئيس حى جنوب الفيوم ونائبه فى قضية انهيار منزلين ومصرع 11مواطنا
قررت نيابة بندر الفيوم إخلاء سبيل رئيس حى جنوب ونائبه، ومهندس التنظيم بالحى بضمان مالى 5 آلاف جنيه فى قضية انهيار عقارين بمنطقة باب الوداع فى 11 نوفمبر الماضى ومصرع 11مواطناً وإصابة 30 آخرين.

تعود الواقعة إلى 11 نوفمبر الماضى، عندما تلقى اللواء ناصر العبد إخطارا بانهيار منزلين بمنطقة باب الوداع بمدينة الفيوم، وعلى الفور انتقل مدير الأمن وقوة من فرق الإنقاذ والحماية المدنية، وتبين انهيار العقارين على السكان، إثر قيام لودر بالحفر فى قطعة أرض فضاء تفصل بينهما. وتم انتشال جثث الضحايا وتبين أنهم 11 جثة و30 مصاباً. وتحرر محضر بالواقعة وضبط صاحب اللودر ومالكي قطعة الأرض التى كان يحفر فيها، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق فى الواقعة وأصدرت قرارها السابق اليوم.
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