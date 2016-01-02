حبس موظف بشركة مياه غازية اتفق مع مسجل على سرقة نصف مليون جنيه من الخزينة

أمر أحمد توفيق وكيل أول نيابة مدينة نصر بحبس موظف بشركة مياه غازية، ومسجل خطر يدعى "بطيخة" 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتفاقهما على سرقة نصف مليون جنيه من خزينة الشركة، وادعى سرقته بإلاكراه.

تفاصيل الواقعة بدأت بتلقى قسم شرطة مدينة نصر أول، بلاغا من كل من "محمد س س" 38 سنة، محامى بشركة عالمية فرع القاهرة، ومقيم حدائق القبة، و"محمد أ م" 38 سنة، أمين خزينة الصرف بالشركة، ومقيم الزاوية الحمراء، مصاب بجرح قطعى بالرأس، والذى أفاد بأنه حال تواجد الثانى داخل مكتب حسابات الشركة فوجئ بقيام شخص "لم يتمكن من تحديد أوصافه" بالتعدى عليه من الخلف بآلة حادة أدت إلى إحداث إصابته وفقدانه الوعى، وعقب إفاقته اكتشف اختفاء مبلغ 470 ألف جنيه عهدته من الخزينة.

> وانتقل رجال مباحث وتبين من المعاينة سلامة جميع منافذ المبنى، وتوصلت التحريات إلى أنه بإعادة معاينة مسرح الجريمة تبين صعوبة حدوث الواقعة على النحو الوارد ببلاغ المجنى عليه، وعدم إمكانية تردد غرباء على المكتب محل البلاغ، نظرا لأن تعامل المجنى عليه مع موظفين وليس مع مواطنين.

>كما أوضحت التحريات أن المجنى عليه يمر بضائقة مالية، وأنه مدين لبعض الأشخاص بمبالغ مالية كبيرة، وأنه فى الفترة الأخيرة حدث لديه عجز مالى كبير فى العهدة بجرد الخزينة، وتبين أن عهدته 316 ألف جنيه وليس 470 ألف جنيه كما ورد بأقواله.

>وبإعادة مناقشة المجنى عليه وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أيدها واعترف باختلاقه الواقعة لمروره بضائقة مالية، واقتراضه مبالغ مالية من أشخاص مختلفين، ووجود عجز مالى بعهدته وقدره 156 ألف جنيه، وخشية افتضاح أمره اتفق مع "أحمد م ع" 31 سنة، عامل سابق بالشركة، وشهرته "أحمد بطيخة"، والذى تبين أنه (مسجل خطر) مخدرات، والسابق اتهامه فى 6 قضايا آخرها 10383 لسنة 2006م الدرب الأحمر "مخدرات" على اختلاق الواقعة.

>وأشار المبلغ فى اعترافاته أنه قام بالاستيلاء على مبلغ 100 ألف جنيه من الخزينة، وعقب ذلك قام بتسهيل دخول الثانى للمبنى ـ والذى أحدث إصابته حتى يدرأ الشبهة عنه، وسلم شريكه المبلغ المتبقى بالخزينة وقدره 60 ألف جنيه، وعقب ذلك حضر للإبلاغ، وتم بإرشاده ضبط مبلغ 100 ألف جنيه داخل شقة مستأجرة فى حدائق القبة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 18 لسنة 2016م جنح القسم وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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