أخبار عاجلة

8 الصبح - شوف داليا أشرف وهي بتعزف على الطبلة على الهواء ... "دي مش بطيخة يا داليا" -
8 الصبح - الطفلة "ماليكة" أصغر خبيرة موضة فى العالم .. شوف إزاي بتختار ألوان ملابسها -
للرجل.. زوجتك غيورة؟.. هكذا تتعامل معها -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني لـ"عمر خورشيد" فنان لم يموت وموسيقاه راسخة فى القلوب -
8 الصبح - لقاء مع عارضة الأزياء نورين يوسف حول عملها كعارضة وكاتبة وداعمة لـ"single mother" -
دراسة: جراحات استئصال المرارة قد لا تكون ضرورية في كثير من الأحيان -
هل ينمي الاستماع إلى الموسيقى الذكاء؟ -
محافظ القليوبية يلغي قرار وقف 3 جمعيات أهلية بكفر شكر -
الفرقاطة الروسية جريجوروفيتش تتوجه إلى سوريا -
الريال في مهمة صعبة أمام أتلتيكو.. وبرشلونة يراقب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

السيسي يؤكد على أهمية تنفيذ مشروع مدينة «الجلالة» في أسرع وقت

Google+ Print
السيسي يؤكد على أهمية تنفيذ مشروع مدينة «الجلالة» في أسرع وقت السيسي يؤكد على أهمية تنفيذ مشروع مدينة «الجلالة» في أسرع وقت

جانب من اجتماع مع رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بالسيد اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالإضافة إلى عدد من قيادات الهيئة وكبار الاستشاريين.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية التي تنفذها الهيئة الهندسية بالتعاون مع الشركات العامة والخاصة، حيث استعرض رئيس الهيئة الهندسية المخطط العام لمشروع مدينة الجلالة التي ستقام أعلى هضبة جبل الجلالة بمنطقة البحر الأحمر بين العين السخنة والزعفرانة، وستضم العديد من المشروعات السياحية والخدمية والطبية، فضلًا عن إقامة جامعة الملك عبد الله.

وأشار اللواء كامل الوزير إلى أن المخطط العام للمدينة يضم عددًا من المدن السكنية تتلاءم مع جميع المستويات الاجتماعية، مؤكدًا حرص الهيئة على أن تكون مدينة الجلالة نموذجًا للمدن الجديدة التي تتمتع بجميع المرافق والخدمات وتوفر حياة كريمة للمقيمين بها.

وذكر السفير علاء يوسف أن السيسي أكد من جانبه على أهمية تنفيذ مشروع مدينة الجلالة خلال فترة زمنية قصيرة بالنظر إلى انعكاساته الإيجابية على حركة الاستثمار والسياحة.

وأشار إلى ضرورة الاستفادة من البيئة النقية ودرجة الحرارة المعتدلة أعلى هضبة الجلالة لتدشين مشروعات سياحية وعلاجية، مشيرًا إلى أهمية استخدام أساليب الطاقة الجديدة والمتجددة بالمشروع لتوفير الطاقة والحفاظ على البيئة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك الموقف التنفيذي للأنفاق التي يتم تنفيذها أسفل قناة السويس، بالإضافة إلى تطور العمل الجاري بميناء شرق بورسعيد وتطوير الطرق القومية في سيناء، فضلًا عن إجراءات إنشاء مُجمع الشيخ محمد بن زايد.

وأشار الرئيس إلى أهمية المتابعة الدورية لأعمال تنفيذ تلك المشروعات بما يتيح إتمامها في المواعيد المحددة لها دون تأخير، مع الحرص على تنفيذها وفقًا لأعلى المواصفات، مؤكدًا على ما توفره هذه المشروعات من فرص عمل لأهالي سيناء ولمن يرغب في العمل من جميع المحافظات المصرية، بالإضافة إلى ما ستساهم به في تسهيل حركة نقل الأفراد والبضائع من وإلى سيناء وتحسين الظروف المعيشية هناك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية»

السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية»

تامر أمين: «ترامب عمل واجب مع السيسي ونجّمه.. مينفعش نرفض ضرب سوريا»

تامر أمين: «ترامب عمل واجب مع السيسي ونجّمه.. مينفعش نرفض ضرب سوريا»

السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة

السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة

طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان

طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان