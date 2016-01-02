المدير الفني الجديد للمحلة: قبولي تدريب الفريق مجازفة.. لكني متفائل

قال محمد فايز المدير الفني للجديد لفريق غزل المحلة إن قبوله لتدريب الفريق في هذا الوضع الحرج يعد مجازفة كبيرة ولكنه يظل متفائل.

وصعد فايز بالفريق من الممتاز ب للدوري الممتاز في الموسم الماضي ويخلف أحمد حسن في تدريب الفريق.

وقال فايز في تصريحات لـFilGoal.com: "سنحاول أن نخرج من محنتنا، اتفقت مع اللاعبين على اجتياز تلك المرحلة. سنبذل قصارى جهدنا في الملعب ولن أبخل على الفريق بشيء".

مدرب المحلة: اللاعبون أضاعوا الفوز في أسهل مباراة بالدوري

وأضاف المدرب الذي يستلم الفريق في المركز الـ18 دون تحقيق أي فوز بالدوري "طلبت دعم الفريق بـ3 أو 4 لاعبين وأنتظر الموافقة من الإدارة. الفريق يعاني ويحتاج لدعم".

وعن مواجهة حرس الحدود غدا في الجولة الـ12 قال: "الإدارة طلبت مني أن لا أقود اللقاء ولكني صممت أن أكون المدير الفني للفريق أمام الحرس رغم إني لم أرى اللاعبين جيدا ودربتهم أمس فقط".

"مباراة الغد صعبة في ظل الغيابات التي يعاني منها فريقي، لكنها ستكون أيضا على الحرس لأنهم يعانون مثلنا ونتائجهم وترتيبهم مثلنا".

"تحدثت مع اللاعبين وتعاملت معهم نفسيا. لا وقت للفنيات. سنحاول الفوز غدا لأننا في أشد الحاجة لكل نقطة".

ويحتل الفريقان المركزين الـ17 والـ18 بنفس رصيد النقاط – 4 - دون تحقيق أي فوز.