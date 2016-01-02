الداخلية السعودية: نقوم بما يحفظ أمننا.. و«العدل»: لا ننظر لطائفة أو مذهب

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية السعودية، اللواء منصور التركي، أن المملكة على ثقة بما تقوم به لحفظ الأمن والآمان والإستقرار على اراضيها، مشددًا على أن هناك إجراءات نظامية معتمددة في المملكة صاحبة السيادة على أراضيها، وبالتالي، فهى تمارس سيادتها على أراضيها .

جاء ذلك فى المؤتمر الصحفي الذي عقده التركي والمستشار والمتحدث الرسمي لوزارة العدل، الشيخ منصور القفاري، حول تنفيذ حكم الإعدام على 47إرهابيًا منهم 45سعوديًا بـ12منطقة بالمملكة.

وشدد على أن جريمة الإرهاب هي إفساد في الأرض، وأن تطبيق الأحكام الشرعية سيكون مصير مرتكبيها، مضيفًا أن المملكة تحتكم إلى الشرع الحنيف، وتنفذ أحكام القضاء الشرعي وقضائها يحكم بالأحكام الشرعية التي نص عليها القرآن والسنة النبوية المطهرة، مؤكدًا ضرورة الإلتزام بالأنظمة المعمول بها في المملكة والتقيد بها .

و تابع التركي أن رجال الأمن سيكونون بالمرصاد لمن يخالف هذه الأنظمة، محذرًا الشباب من الإنسياق وراء من يستخدمهم لزعزعة أمن الوطن واستقراره.

من جانبه قال القفاري، المتحدث باسم وزارة العدل السعودية، إن المحكمة لا تنظر من جانبها إلى طائفة أو مذهب المتهم، بل إلى الجرم الذي ارتكبه، في إشارة إلى تنفيذ حكم الاعدام بحق مواطنين من المذهب السني والشيعى ادينوا بالارهاب.

واضاف القضاء يطبق قواعد قضائية محضة متجردة وعامة على وقائع تطرح امامه بغض النظر عن انتماء هذا الشخص.

وأكد استقلالية القضاء في المملكة وتوفير محاكمة عادلة للمتهمين في محاكم متخصصة، وعلى درجات عالية من التقاضي، مشيرًا إلى أن هناك متهمين حكم ببراءتهم وجرى الحكم بتعويضهم بمبالغ وصلت إلى 15 مليون ريال فى 71 قضية من اصل 163، منوهًا بأن الإعدام ليس الهدف أو المطلب بل هوعقوبة تنفذ متى ما توفرت الأدلة والحقائق.