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«الزراعة»: وصول إلى الاكتفاء الذاتى من اللحوم الحمراء أهم حصاد 2015

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«الزراعة»: وصول إلى الاكتفاء الذاتى من اللحوم الحمراء أهم حصاد 2015 «الزراعة»: وصول إلى الاكتفاء الذاتى من اللحوم الحمراء أهم حصاد 2015

أرشيفية

وضعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إجراءات تصعيدية جديدة لاسترداد مستحقات الدولة من مخالفات الطرق الصحراوية بعد قيام بعض الشركات بتحويل النشاط من زراعي لمنتجعات سياحية.

وكان من بين هذه الإجراءات تفعيل منظومة الحجز الإدارى بما عليها من منشآت ، والتصرف فيها وفقًا للقواعد المعمول بها فى الهيئة ، وفسخ التعاقد لعدم قيام المخالفين بسداد مستحقات الدولة نظير تقنين أوضاعهم ، ومضاعفة سعر متر الأرض فى الطرق الصحراوية، وتقنين وضع اليد لـ 3ر2 مليون فدان فى 3 مراحل.
> وذكرت الوزارة ، في بيان لها اليوم السبت حول أهم حصاد 2015 ، ان من بين الإنجازات الهامة خلال العام المنصرم تنفيذ قرار ذبح عجول البتلو ، ومنع التصدير وتحويل المخالفات إلى النيابة العامة حفاظًا على الثروة الحيوانية والوصول إلى الاكتفاء الذاتى من اللحوم الحمراء، وعدم جواز ذبح عجول البقر الذكور قبل بلوغها سن السنتين ما لم يصل وزنها إلى 300 كيلو ، وإجراءات تنفيذية عاجلة لمواجهة الأمراض الوبائية حفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة وخاصة مرض أنفلونزا الطيور من خلال فرق التقصى النشط وما يطلق عليها فرق “الكاهو” للسيطرة على أى بؤرة مصابة جديد من انفلونزا الطيور، وتحصين الماشية من 5 أمراض وبائية مثل الحمى القلاعية ، والجلد العقدى ، وطاعون المجترات الصغيرة ، والودى المتصدع ، وجدرى الأغنام.

ونجحت وزارة الزراعة من خلال بنك التنمية والائتمان الزراعى ، فى تسوية مديونيات المزارعين المتعثرين بأجمالى تسويات نقدية بلغت 222 مليون جنيه ، من إجمالى عدد الفلاحين المتعثرين لدى “بنك الائتمان” البالغ عددهم 202 ألف متعثر بإجمالى قيمة حوالى 3 مليارات و59 مليون جنيه ، كما عمل البنك على تطوير منظومة الشون البالغة 365 لتخزين القمح بها فى جميع المحافظات ، ومساهمته فى تسويق المحاصيل الزراعية ، وقروض زراعية واستثمارية للمزارعين.

ووضعت خارطة طريق وخطة تنفيذية عاجلة لإحياء المشروعات القومية ، وإزالة كافة المعوقات التى تواجه الاستثمار فى المشروعات القومية وتوفير جميع الخدمات ، خاصة مشروعى شرق العوينات البالغ مساحته 528 ألف فدان ، وتوشكى البالغ مساحته 540 ألف فدان صالحة للزراعة ، لإقامة مجتمعات عمرانية وزيادة فرص العمل والإنتاج الزراعى والرقعة الزراعية ، بالإضافة إلى العمل على تطبيق الحيازة الاليكترونية وبناء قاعدة بيانات الحائزين ، والتعامل من خلال رقم موحد للحيازة الزراعية وربطة بالرقم القومى للحائز ، لضمان وصول دعم الدولة للأسمدة ومستلزمات الإنتاج إلى مستحقيها.

ويجري تنمية المناطق الحدودية ، خاصة مثلث حلايب وشلاتين ، بحفر 6 آبار للمياه الجوفية تدار بالطاقة الشمسية ، بطاقة إنتاجية 300 متر مكعب فى الساعة ، لتلبية احتياجات مياه الشرب والزراعة ، بهدف توطين أهالى المنطقة على مشروعات زراعية وحيوانية دائمة ، تروى 300 فدان منها 200 فدان منزرعة تنتج الخضراوات ، وتدريب 900 سيدة على الحرف اليدوية ، وتنمية الثروة الحيوانية بمطروح ، والتوسع فى مشروعات إنتاج الأعلاف ، واستنبات الشعير ، وتقنين أوضاع اليد للبدو لتحقيق الاستقرار الاجتماعى للأسرة البدوية وانخراط أبنائها فى التنمية الزراعية.

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