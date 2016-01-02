عامل يستدرج طفلا ويهتك عرضه داخل مسجد بكرموز فى الإسكندرية

استدرج عامل فى إدارة مسجد بمنطقة كرموز غرب الإسكندرية، طفلا داخل المسجد وهتك عرضه.

تلقى اللواء شريف عبد الحميد مدير إدارة البحث الجنائى، إخطارًا من المقدم كريم محفوظ رئيس مباحث قسم شرطة كرموز والنقيب محمد مجدى، يفيد بقيام الأهالى بالإمساك بعامل مسجد هريدى بكرموز بعد صراخ أحد الأطفال وطلبه الاستغاثة.

وبالفحص تبين قيام "إبراهيم.م.ش"- 30 سنة عامل المسجد ومقيم كرموز، باستدراج الطفل "ع.ك.ع" 10 سنوات داخل المسجد وطلبه مساعدته فى تنظيف المسجد بدلاً من اللعب فى الشوارع وأخذ ثواب، ثم قام بهتك عرضه داخل المسجد ثم قام الطفل بالصراخ وطلب الاستغاثة من الأهالى الذين قاموا بضبطه وتسليمه للمباحث.

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