بالصور.. ضباط وأفراد أمن البحر الأحمر يحتفلون بعيد ميلاد زميلهم فى الكمين

احتفل ضباط وأمناء وأفراد إحدى التمركزات الأمنية بمدينة الغردقة، اليوم، السبت، بعيد ميلاد النقيب حسن حماد معاون مباحث مكافحة المخدرات، وذلك أثناء عملهم بالكمين الأمنى بشارع الشيراتون.

وهنأ المشاركون فى الاحتفال من الضباط، بينهم النقيب وائل على والأفراد والأمناء، النقيب حسن حماد بعيد ميلاده الموافق الأول من يناير، والذى أكد انه لن يحتفل به مع أسرته منذ سنوات طويلة لمنع وزارة الداخلية الإجازات فى ذاك التوقيت للضباط لتأمين أعياد رأس السنة.

وكان العقيد رضا النحاس، رئيس مباحث مرور البحر الأحمر، فاجأ الجميع بإحضار تورتة للنقيب حسن حماد، داخل الكمين الأمنى للاحتفال بعيد ميلاده الذى حاول أن يحتفل به مع أسرته إلا أن ظروف العمل أحالت بينه وبين ذلك.

وأكد العقيد رضا النحاس، أنه فى هذا التوقيت من الاحتفالات برأس السنة، ومنع الضباط من الإجازات، كان الدافع الأول للاحتفال بعيد ميلاد زميلنا إحساسا منا بمشاركته فى كل سراءه وضراءه وإدخال الفرحة عليه، وأننا جميعا نضحى من أجل الوطن جميعا.



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