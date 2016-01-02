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مقتل مسن فى مشاجرة بسبب قطعة موبيليا بالمنيا

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مقتل مسن فى مشاجرة بسبب قطعة موبيليا بالمنيا مقتل مسن فى مشاجرة بسبب قطعة موبيليا بالمنيا
لقى مسن مصرعه إثر مشاجرة مع الجيران بسبب خدش قطعة موبيليا أثناء سير جرار زراعى بالشارع.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء محمود عفيفى مدير البحث الجنائى يفيد مصرع شخص يدعى "محمد.ح"، 64 سنة، فى مشاجرة بين كل من بين المجنى عليه، وبين آخرين والتى أسفرت عن إصابة المجنى عليه بكسر بقاع الجمجمة وتم نقله للمستشفى ولقى مصرعه هناك.

وبالفحص تبين أن المشاجرة بسبب احتكاك جرار زراعى ملك الطرف الثانى بقطعة موبيليا موجودة بالشارع ملك الطرف الأول، وتم ضبط المتهمين وتحرير عن الواقعة المحضر اللازم وجار العرض على النيابة.

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مصر 365