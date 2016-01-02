دفاع "مرسى" يطلب تمكين ابنه من لقائه عقب انتهاء جلسة "التخابر مع قطر"

رفعت الدائرة 11 إرهاب برئاسة المستشار محمد شرين فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، وسكرتارية حمدى الشناوى، منذ قليل جلسة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع قطر"، لإصدار القرار.

واستمعت المحكمة فى جلسة اليوم لشهادة كل من اللواء "محمد زكى" قائد الحرس الجمهورى، واللواء "أسامة الجندى" مدير أمن رئاسة الجمهورية، والضابط "طارق محمد صبرى" بقطاع الأمن الوطنى.

وطلب دفاع "مرسى" السماح له بلقاء ابنه "عبد الله"فى نهاية الجلسة مشيرا إلى أن مرسى لم يراه منذ 3 سنوات، والأمن لم يمكنهما من اللقاء فى الجلسة السابقة .

وأسندت النيابة إلى مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى.