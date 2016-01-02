30 يناير..الحكم على الفتاة المتهمة بممارسة الدعارة مع مطرب يمنى فى الهرم

كتب - أحمد الجعفرى

حجزت محكمة جنح الهرم، اليوم جلسة 30 يناير الجارى للحكم على كلا من "إيمان.س"- ساقطة و"أحمد.م"مطرب يمنى الجنسية والقوادة "عبير.ع" بتهمة تسهيل ممارسة الدعارة بعد ضبط الأولى والثانى داخل شقة فى منطقة حدائق الهرام

>وكانت النيابة العامة أخلت سبيل المطرب اليمنى بكفالة 20 آلف جنيه على ذمة القضية وأمرت بسرعة ضبط القوادة "عبير.ع" .

>بدأت الواقعة بتلقى اللواء محمد ذكاء مدير النشاط الداخلى بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الآداب معلومات تفيد بأن المطرب اليمنى المعروف "أحمد.غ" يقضى ليلة حمراء مع ساقطة داخل شقة مفروشة بالطابق الثانى لعقارفى منطقة حدائق الأهرام.

>وبمداهمة الشقة قفز المطرب من الشباك "عاريا تمامًا" ونجحت القوة فى ضبطه واقتادته - مصابا فى أذنيه - بصحبة الساقطة الى القسم بعد أن حرزت من الشقة مخدرات وخمور مهربة و5500 جنيه والملابس الداخلية والخارجية للمتهمين.

>وبمواجهة المطرب قال أنه يغنى فى الحفلات والملاهى الليلية وحاول الهروب خوفًا من الفضيحة ، وبفحص المتهمة تبين أنها مسجلة ومتهمة فى 13 قضية آداب وسرقة فتحرر لهما المحضر اللازم وباشرت معهما النيابة العامة التحقيق وامرت بحبس الساقطة وإخلاء سبيل المطرب بكفالة وضبط القوادة.



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