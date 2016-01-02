انتحار طالبة فى منزل جدتها بعدا انفصال والديها فى الفيوم

أقدمت طالبة فى الرابعة عشر من عمرها، على الانتحار بمنزل جدتها لوالدها بقرية العتامنة بمركز أطسا بمحافظة الفيوم، بعد سوء حالتها النفسية وتأثرها بانفصال والدها ووالدتها فى الفترة الأخيرة، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من مركز شرطة أطسا يفيد بتلقى بلاغا من "عدلية ص م" 60 سنة ربة منزل، ومقيمة بقرية العتامنة بمركز أطسا، بانتحار حفيدتها لابنها وتدعى "شيماء خ ع" 14 سنة، ومقيمة معها بنفس المنزل، وقيامها بلف حبل حول رقبتها وربطه بمروحة مثبتة بسقف المنزل وعلقت نفسها به حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وأكدت الجدة أن حفيدتها كانت تعانى من حالة نفسية سيئة بسبب انفصال والدها ووالدتها، تم تحرير محضرا بالواقعة قيد برقم 149 لسنة 2016، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.