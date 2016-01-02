الحماية المدنية تسيطر على حريق هائل بسيارة محملة بـ30 طن مازوت بالمنيا

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق هائل شب فى سيارة محملة بـ30 طنا من المازوت أثناء تفريغها لرصف المنطقة الواصلة بين قريتى صفط اللبن وزهرة بطريق مصر أسوان الزراعى بمركز المنيا.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء محمود عفيفى مدير البحث الجنائى بالمديرية، بنشوب حريق هائل بسيارة فنطاس محملة بكميات كبيرة من المازوت بطريق مصر أسوان الزراعى بدائرة مركز المنيا.

بانتقال الأجهزة الأمنية برئاسة العميد عبد الفتاح الشحات رئيس مباحث المديرية تبين اشتعال النيران فى سيارة فنطاس رقم 180422 نقل المنيا محملة بنحو 30 طنا من المازوت، وأنه أثناء محاولة قيام قائد الفنطاس "شحاتة ضاحى شحاتة" 28 سنة بتفريغ الحمولة لرصف الطريق الواصل بين قريتى صفط اللبن وزهرة التابعتين لمركز المنيا، قام "محمد.ط" صاحب محل أدوات صحية بإشعال النيران ببعض المخلفات، ما أدى لاشتعال النيران بالفنطاس واحتراقه بالكامل، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة.