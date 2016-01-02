أخبار عاجلة

8 الصبح - شوف داليا أشرف وهي بتعزف على الطبلة على الهواء ... "دي مش بطيخة يا داليا" -
8 الصبح - الطفلة "ماليكة" أصغر خبيرة موضة فى العالم .. شوف إزاي بتختار ألوان ملابسها -
للرجل.. زوجتك غيورة؟.. هكذا تتعامل معها -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني لـ"عمر خورشيد" فنان لم يموت وموسيقاه راسخة فى القلوب -
8 الصبح - لقاء مع عارضة الأزياء نورين يوسف حول عملها كعارضة وكاتبة وداعمة لـ"single mother" -
دراسة: جراحات استئصال المرارة قد لا تكون ضرورية في كثير من الأحيان -
هل ينمي الاستماع إلى الموسيقى الذكاء؟ -
محافظ القليوبية يلغي قرار وقف 3 جمعيات أهلية بكفر شكر -
الفرقاطة الروسية جريجوروفيتش تتوجه إلى سوريا -
الريال في مهمة صعبة أمام أتلتيكو.. وبرشلونة يراقب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

الحماية المدنية تسيطر على حريق هائل بسيارة محملة بـ30 طن مازوت بالمنيا

Google+ Print
الحماية المدنية تسيطر على حريق هائل بسيارة محملة بـ30 طن مازوت بالمنيا الحماية المدنية تسيطر على حريق هائل بسيارة محملة بـ30 طن مازوت بالمنيا
سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق هائل شب فى سيارة محملة بـ30 طنا من المازوت أثناء تفريغها لرصف المنطقة الواصلة بين قريتى صفط اللبن وزهرة بطريق أسوان الزراعى بمركز المنيا.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء محمود عفيفى مدير البحث الجنائى بالمديرية، بنشوب حريق هائل بسيارة فنطاس محملة بكميات كبيرة من المازوت بطريق مصر أسوان الزراعى بدائرة مركز المنيا.

بانتقال الأجهزة الأمنية برئاسة العميد عبد الفتاح الشحات رئيس مباحث المديرية تبين اشتعال النيران فى سيارة فنطاس رقم 180422 نقل المنيا محملة بنحو 30 طنا من المازوت، وأنه أثناء محاولة قيام قائد الفنطاس "شحاتة ضاحى شحاتة" 28 سنة بتفريغ الحمولة لرصف الطريق الواصل بين قريتى صفط اللبن وزهرة التابعتين لمركز المنيا، قام "محمد.ط" صاحب محل أدوات صحية بإشعال النيران ببعض المخلفات، ما أدى لاشتعال النيران بالفنطاس واحتراقه بالكامل، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني لـ"عمر خورشيد" فنان لم يموت وموسيقاه راسخة فى القلوب

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني لـ"عمر خورشيد" فنان لم يموت وموسيقاه راسخة فى القلوب

أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر