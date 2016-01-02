لو ابنك بخيل ومجنون بالاقتناء .. تعرف على 7 نصائح لحل المشكلة

إذا كان طفلك مجنونا باقتناء الأشياء، ويخاف من أن يتخلص من أى أغراض لديه، فعليك أن تتعامل بحكمة مع تصرفاته، وتحرص على عدم ارتكاب الأخطاء فى تقويم هذا السلوك.

فى هذا السياق، قال الدكتور محمد رمضان الأخصائى النفسى، إن سلوك الأطفال مختلف، فهناك طفل يحب الاقتناء، وآخر يتخلص من أغراضه ويمل منها سريعا، وكل الأنماط طبيعية إلى أن تصل حد الإدمان أو البخل الشديد، ولذا عليك أن تكون أكثر ملاحظة ورصدا لتصرفات طفلك، مشيرا إلى أنه إذا كانت تصيبه نوبات هستيرية من الغضب عند رغبتك فى التخلص من الأشياء القديمة غير الصالحة، أو تشعر ببخله وطمعه فى مقتنيات غيره من الأطفال، كذلك لا يستخدم ما يجمعه فى اللعب أو الاستمتاع به بشكل مبالغ فيه، فعليك أن تقوم سلوكه لا أكثر ولا تنتهج أسلوب العنف أو الصراخ حتى لا يترسخ هذا السلوك لديه.

وقدم الدكتور محمد رمضان الأخصائى النفسى بعض النصائح لتقويم هذا السلوك لدى طفلك، وهى كالتالى:

- اهتم بأن تكون كريما مع الآخرين ولا تحتفظ بأشياء لا قيمة لها لفترات طويلة

>- اهتم بإشراك طفلك فى الصدقة والزكاة والعمل الخيرى الذى تقوم به، كأن يقوم بعد النقود التى تخصصها للزكاة واشرح له أهمية أن نساعد غيرنا بما لدينا.

>- كن سعيدا وأنت تتصدق أو تساعد الغير، ليرى الطفل رد فعلك ويقلدك.

>- لا تكن مباشرا، مثلا لا توجه له أمر بالتخلص من بعض أشيائه القديمة، بل اطلب منه أن يساعدك فى تنظيف دولابك والتخلص من الأشياء القديمة

>- اهتم بمكافأته بشىء جديد كلما تخلص من شىء قديم

>- لا تتخلص من أغراض طفلك دون علمه

>- وجه نصائحك لطفلك بهذا الشأن بنوع من الهدوء التام

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