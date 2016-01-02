السيسي يستعرض تطورات حفر القناة الجانبية لميناء شرق بورسعيد

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بالفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الفريق مميش استعرض خلال الاجتماع التطورات الجارية على صعيد حفر القناة الجانبية لميناء شرق بورسعيد، لتيسير عبور السفن المتجهة إلى الميناء دون تعارض مع السفن العابرة لقناة السويس ذاتها، موضحاً أن القناة الجانبية ستساهم في رفع تصنيف ميناء شرق بورسعيد، في إطار مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس الذي يولي أهمية لتطوير الموانئ المصرية لتعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي المتميز لمصر.

واستعرض رئيس هيئة قناة السويس جهود الهيئة لرفع كفاءة العاملين في جميع قطاعات الهيئة، خاصة قطاع الإرشاد بقناة السويس، منوهاً إلى تطوير مركز التدريب البحري والمُحاكاة، بهدف تدريب مرشدي الهيئة بمختلف درجاتهم الوظيفية، بالإضافة إلى تدريب العاملين في مجال الملاحة من الدول الأجنبية للتعرف على المجرى الملاحي لقناة السويس بعد تطويره.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي أكد أهمية استمرار جهود تطوير قناة السويس باعتبارها ممراً بحرياً حيوياً يساهم بفاعلية في إثراء حركة الملاحة البحرية والتجارة الدولية، فضلاً عن كونها مصدراً رئيسياً للدخل القومي. وأشاد الرئيس بأن أعمال تطوير القناة لم تقتصر فقط على الجوانب الخاصة بتوسيعها من خلال إنشاء القناة الجديدة، ولكن تمتد حالياً لتشمل أيضاً تطوير الموانئ، وكذا الاهتمام برفع كفاءة مرشدي القناة من خلال تطوير مركز التدريب البحري والمُحاكاة، مشدداً على أهمية الارتقاء بالكوادر المصرية العاملين في القناة.

تطرق الفريق مميش خلال الاجتماع إلى معدلات عبور السفن لقناة السويس، مشيراً إلى أن مائتين وأربعين سفينة بحمولة 13.8 مليون طن قد عبرت القناة خلال الأسبوع الماضي، منوهاً إلى الأثر الإيجابي للقناة الجديدة في تيسير عبور السفن وتقليص فترات الانتظار، فضلاً عن استقبال السفن العملاقة ذات الغاطس الكبير.

ا ش ا