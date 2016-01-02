أخبار عاجلة

8 الصبح - شوف داليا أشرف وهي بتعزف على الطبلة على الهواء ... "دي مش بطيخة يا داليا" -
8 الصبح - الطفلة "ماليكة" أصغر خبيرة موضة فى العالم .. شوف إزاي بتختار ألوان ملابسها -
للرجل.. زوجتك غيورة؟.. هكذا تتعامل معها -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني لـ"عمر خورشيد" فنان لم يموت وموسيقاه راسخة فى القلوب -
8 الصبح - لقاء مع عارضة الأزياء نورين يوسف حول عملها كعارضة وكاتبة وداعمة لـ"single mother" -
دراسة: جراحات استئصال المرارة قد لا تكون ضرورية في كثير من الأحيان -
هل ينمي الاستماع إلى الموسيقى الذكاء؟ -
محافظ القليوبية يلغي قرار وقف 3 جمعيات أهلية بكفر شكر -
الفرقاطة الروسية جريجوروفيتش تتوجه إلى سوريا -
الريال في مهمة صعبة أمام أتلتيكو.. وبرشلونة يراقب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

السيسي يستعرض تطورات حفر القناة الجانبية لميناء شرق بورسعيد

Google+ Print
السيسي يستعرض تطورات حفر القناة الجانبية لميناء شرق بورسعيد السيسي يستعرض تطورات حفر القناة الجانبية لميناء شرق بورسعيد

الرئيس

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بالفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الفريق مميش استعرض خلال الاجتماع التطورات الجارية على صعيد حفر القناة الجانبية لميناء شرق بورسعيد، لتيسير عبور السفن المتجهة إلى الميناء دون تعارض مع السفن العابرة لقناة السويس ذاتها، موضحاً أن القناة الجانبية ستساهم في رفع تصنيف ميناء شرق بورسعيد، في إطار مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس الذي يولي أهمية لتطوير الموانئ المصرية لتعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي المتميز لمصر.

واستعرض رئيس هيئة قناة السويس جهود الهيئة لرفع كفاءة العاملين في جميع قطاعات الهيئة، خاصة قطاع الإرشاد بقناة السويس، منوهاً إلى تطوير مركز التدريب البحري والمُحاكاة، بهدف تدريب مرشدي الهيئة بمختلف درجاتهم الوظيفية، بالإضافة إلى تدريب العاملين في مجال الملاحة من الدول الأجنبية للتعرف على المجرى الملاحي لقناة السويس بعد تطويره.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي أكد أهمية استمرار جهود تطوير قناة السويس باعتبارها ممراً بحرياً حيوياً يساهم بفاعلية في إثراء حركة الملاحة البحرية والتجارة الدولية، فضلاً عن كونها مصدراً رئيسياً للدخل القومي. وأشاد الرئيس بأن أعمال تطوير القناة لم تقتصر فقط على الجوانب الخاصة بتوسيعها من خلال إنشاء القناة الجديدة، ولكن تمتد حالياً لتشمل أيضاً تطوير الموانئ، وكذا الاهتمام برفع كفاءة مرشدي القناة من خلال تطوير مركز التدريب البحري والمُحاكاة، مشدداً على أهمية الارتقاء بالكوادر المصرية العاملين في القناة.

تطرق الفريق مميش خلال الاجتماع إلى معدلات عبور السفن لقناة السويس، مشيراً إلى أن مائتين وأربعين سفينة بحمولة 13.8 مليون طن قد عبرت القناة خلال الأسبوع الماضي، منوهاً إلى الأثر الإيجابي للقناة الجديدة في تيسير عبور السفن وتقليص فترات الانتظار، فضلاً عن استقبال السفن العملاقة ذات الغاطس الكبير.

ا    ش   ا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية»

السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية»

تامر أمين: «ترامب عمل واجب مع السيسي ونجّمه.. مينفعش نرفض ضرب سوريا»

تامر أمين: «ترامب عمل واجب مع السيسي ونجّمه.. مينفعش نرفض ضرب سوريا»

السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة

السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة

طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان

طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان