المرصد السورى: اغتيال قيادى فى أحرار الشام بريف إدلب الجنوبى الشرقى

أفاد المرصد السورى لحقوق الانسان اليوم السبت بقيام مسلحين مجهولين باغتيال قيادى فى حركة "أحرار الشام" جراء استهداف سيارة كان يستقلها بريف إدلب الجنوبى الشرقى .

وقال المرصد فى بيان تلقت إن عبوة ناسفة استهدفت سيارة القيادى وهو قائد كتيبة فى حركة أحرار الشام ما أدى إلى مقتله وإصابة اثنين آخرين كانوا برفقته، جراء الانفجار الذى وقع فى منطقة جرجناز بريف إدلب الجنوبى الشرقي.

وأشار المرصد إلى أن عدة محافظات سورية شهدت خلال الشهر الماضى 18 عملية اغتيال على الأقل طالت مقاتلين فى فصائل ومقاتلة وجبهة النصرة، من بينها سبع عمليات اغتيال طالت قياديين فى جبهة النصرة (تنظيم القاعدة فى بلاد الشام) وقياديين فى فصائل ومقاتلة.

ولفت إلى أن عمليات الاغتيال شملت محافظات إدلب ودرعا وحلب ودمشق وضواحيها وريف دمشق، بأساليب مختلفة، تراوحت بين تفجير عبوات ناسفة أو استهداف سياراتهم بألغام أو إطلاق نار بشكل مباشر.