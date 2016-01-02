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تحليل الميركاتو - ليروي ساني.. رغبة ليفربول ومانشستر سيتي الذي هز شباك ريال مدريد

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تحليل الميركاتو - ليروي ساني.. رغبة ليفربول ومانشستر سيتي الذي هز شباك ريال مدريد تحليل الميركاتو - ليروي ساني.. رغبة ليفربول ومانشستر سيتي الذي هز شباك ريال مدريد

إسما جديدا على ساحة كرة القدم العالمية، لكنه نجح في وقتا قصير أن يصنع ما يجعله محط أنظار الجميع.

وضعت الصحافة الانجليزية لاعب شالكة الألماني ليروي ساني كهدف رئيسي للعملاق الانجليزي مانشستر سيتي ومن قبله ليفربول في سوق الانتقالات الشتوية الحالية لدعم قائمة الفريق.

ويجيد ليروي ساني اللعب في العديد من المراكز الهجومية فهو جناح وصانع ألعاب ومهاجم ثانئي يجيد في كل تلك المراكز التي شارك فيها سابقا.

ففي 39 مشاركة سابقة له مع شالكه منذ تصعيد صاحب الـ 19 عاما من ناشئي الفريق الملكي الألماني لعب ساني في مركز الجناح الأيمن في 18 مناسبة مسجلا 4 أهداف ومساهما بهدفين لزملائه وفي مركز الجناح الأيسر لعب 11 مباراة سجل 3 وصنع هدفين.

أما كصانع ألعاب فشارك في خمس مناسبات صنع خلالهم هدف ولم يسجل أما كمهاجم ثاني فلعب في خمس مباريات سجل هدفين وصنع هدف بجانب مشاركته في مباراة واحدة فقط كقلب هجوم.

وكانت بدايات ساني في الموسم الماضي عندما تم تصعيده للفريق الأول لشالكه فكان سواء كبديل سحري أو لاعب أساسي للفريق الملكي الأزرق، هو القادر على قلب نتائج المباريات بحيويته وتحركاته وأهدافه أشهرها ذاك الذي سجله في ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وواصل ساني هذا الموسم تفوقه وتألقه فسجل 5 أهداف وصنع 5 أخرين في 24 مباراة لعبها لشالكة حتى الأن.

وانضم ساني إلى الألماني مسجلا مشاركته الدولية الوحيدة في ودية فرنسا التي شهدت تفجيرات باريس بعد نزوله كبديل.

ويسعى سيتي لإضافة إسم ساني إلى قائمة نجومه الشابه في الفترة الحالية والظفر بخدماته قبل المنافسين في ظل رغبة إدارة الفريق في إعادة ضخ دماء شابه إلى قائمة الفريق.

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