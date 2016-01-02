تحليل الميركاتو - من سيفوز بالصراع على ثنائي سانتوس؟

نجح مسؤولو الزمالك في قيد محمود عبد الرازق "ِشيكابالا" في قائمته للموسم الجاري بشكل رسمي.

وجاء قيد شيكابالا في قائمة الزمالك بنظام الاستبدال على حساب المدافع إسلام جمال، والذي كان يفترض أن يخرج في إعارة إلى نادي سموحة، قبل أن تفشل الصفقة. "طالع التفاصيل"

وسيكون على إسلام جمال إيجاد عرض بديل لسموحة بعد تعثر الصفقة، ليلعب فيه حتى نهاية الموسم الجاري.

شيكابالا كان معارا لصفوف الإسماعيلي حتى نهاية الموسم الجاري، إلا أن الفريق الأبيض فضل قطع الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير الجاري، وإعادته للفريق.

وبعد قيد شيكابالا، أصبح اللاعب صاحب الـ 30 عاما جاهازا للمشاركة في مباراة الزمالك أمام مصر للمقاصة.

وكان ماركوس باكيتا المدرب البرازيلي للزمالك قد اختار شيكابالا ضمن قائمة من 20 لاعبا لخوض المباراة، ما يعني أن مشاركة اللاعب من عدمها الأن في يد باكيتا.

ويستعد الزمالك لملاقاة مصر للمقاصة مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الـ 12 من الدوري المصري.

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