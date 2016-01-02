وفاة مصاب بأنفلونزا الخنازير بالعناية المركزة في مستشفى أُسوان الجامعي

توفي، اليوم، المريض عبد النبي سيد أحمد 45 سنة، والمصاب بالأنفلونزا الموسمية والمعروفة إعلاميًا بأنفلونزا الخنازير.

كان المريض حُول من مستشفي الحُميات لعدم وجود عناية مركزة ونقص أسطوانات التنفس بالمستشفى إلى العناية المركزة بمستشفى أسوان الجامعي بعد تدخل محافظ أسوان، والتنسيق مع الدكتور منصور كباش رئيس جامعة أسوان لاستقبال الحالة ولاستكمال العلاج بالعناية المركزة بالمستشفي الجامعي تحت إشراف الدكتور حسين الشريف عميد كلية الطب.

من جانبه أوضح الدكتور إيهاب حنفي بأن المريض عبد النبي سيد تم عزله بمستشفي حميات دراو يوم 20 ديسمبر بعد تشخيص حالته باشتباه أنفلونزا موسمية، حيث تم أخذ عينات له للتأكد من إصابته بالمرض ليتم بعد ذلك تحويله إلي مستشفي حميات أسوان يوم 26 ديسمبر، لافتًا إلى أنه فور دخوله حميات أسوان تم التعامل مع المريض واتخاذ كافة الإجراءات الطبية اللازمة، ولكن نظراً لظروف الحالة الصحية والتي تتطلب الحجز بالرعاية المركزة تم تحويل المريض إلى مستشفى أسوان الجامعى وظل بالعناية المركزة بها حتى توفي اليوم.