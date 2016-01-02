مقتدى الصدر يدعو لاحتجاجات في الخليج والعراق بعد إعدام النمر

دعا الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر يوم السبت لمظاهرات في دول الخليج والعراق احتجاجًا على إعدام الشيخ نمر النمر في السعودية.

وبحسب رويترز قال الصدر على موقعه الالكتروني “أطلب من شيعة السعودية.. أن يتحلوا بالشجاعة للرد ولو بالمظاهرات السلمية بل وشيعة الخليج كافة ليكون رادعًا للظلم والإرهاب الحكومي مستقبلًا.”

وأضاف “أدعو للتظاهر أمام مقرات ومصالح السعودية.. مظاهرات غاضبة.. كما وأهيب بالحكومة الإحجام عن فتح السفارة السعودية في عراقنا الحبيب فليس للظالم مكان بيننا.”

كانت السعودية قد أعادت فتح سفارتها في العراق يوم الجمعة بعد إغلاقها عام 1990 إثر الغزو العراقي للكويت.