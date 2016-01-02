غدًا.. الحكم على صحفي «تحيا مصر» في قضية «الإخلال بالأمن العام»

تصدر محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، غدًا الأحد، حكمها على محمد عبد المنعم إمام الصحفي بجريدة «تحيا مصر».

وكانت المحكمة قد أمرت باستدعاء رئيس مجلس إدارة جريدة «تحيا مصر»، والذي حضر إلى مقر المحاكمة، وأكد أن المتهم مراسل للجريدة ولم يكن لديه أي انتماءات سياسية، كما أنه حريص على الحيادية في إرسال الأخبار المتنوعة بين مؤيدي الرئيس السيسي، وبين معارضيه من جماعات الإخوان الإرهابية، وغيرها من الأحداث التي تجري على الساحة خلال هذه الفترة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار فتحي بيومي، وعضوية المستشارين أسامة عبد الظاهر وخالد الهادي، وأمانة سر أحمد جاد، وأحمد رضا.

جدير بالذكر أن النيابة العامة قد اتهمت كل من محمد عبدالمنعم إمام محمد 22 سنة، عاصم عبد الحكيم نجار عبد القادر 19 سنة طالب، وعبد الرحمن سيد علي محمد 15 سنة طالب في القضية رقم 3074 لسنة 2015، إنهم في 24 إبريل 2015 أخلوا بنظام الأمن والنظام العام، حيال قيامهم بالتظاهر دون إخطار الجهات المختصة، وذلك بأن حازو وأحرزوا في خضم التظاهر أسلحة وعطلوا حركة المرور، بالإضافة لتعريض الأرواح والممتلكات العامة والخاصة للخطر، كما اتهمتهم النيابة العامة بإحراز أدوات زجاجية «مولوتوف»، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.