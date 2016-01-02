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حبس تاجر مخدرات بالداخلة 15 يوماً لحيازته 600 جرام حشيش

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حبس تاجر مخدرات بالداخلة 15 يوماً لحيازته 600 جرام حشيش حبس تاجر مخدرات بالداخلة 15 يوماً لحيازته 600 جرام حشيش
أمرت النيابة العامة بالداخلة بحبس عاطل سبق اتهامه فى عدة قضايا متنوعة، ويمارس نشاطا إجراميا بالإتجار فى المخدرات 15 يوماً على ذمة التحقيق، فى المحضر رقم 1922 إدارى مركز شرطة الداخلة لسنة 2015، بعد أن تم ضبط طربتى حشيش تزن حوالى600 جرام بحيازته بقصد الإتجار فيها.

تلقى اللواء محمد قاسم مدير أمن الوادى الجديد إخطارا من قسم شرطة الداخلة، يفيد بضبط "سيد .م .م" 38سنه من مواطنى محافظة أسيوط ومقيم بالداخلة، وبحوزته طربتى حشيش وهاتف محمول ومبلغ مالى وسلاح ابيض وبالكشف عنه تبين انه قد سبق اتهامه فى 26 قضية سابقة وتم تحريز المضبوطات وتحرر بها محضر واحيل الى النيابة التى امرت بحبسه على ذمة التحقيق.

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مصر 365