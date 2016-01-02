أهالى "الدرافيل" بالدقهلية يحتفلون بتعيين أحد أبناء قريتهم بمجلس النواب

احتفل منذ قليل أهالى قرية "الدرافيل 34" إحدى قرى حفير شهاب الدين، بمركز بلقاس، بمحافظة الدقهلية، بتعيين عبد الفتاح سراج الدين أحد أبناء القرية عضوا لمجلس النواب، بين الأعضاء الذين عينهم الرئيس عبد الفتاح السيسى.

حضر الاحتفال وحيد قرقر أحد أعضاء مجلس النواب، بدائرة بقاس، ونقيب الفلاحين بالدقهلية، وممثلين عن نقابة الفلاحين، وتجمع المحتفلون فى خيمة أنشأها أهالى القرية، وأضاعت مكبرات الصوت الأغانى الوطنية، احتفالا منهم بهذا القرار.

وكان "سراج الدين" قد عمل كعضو بجمعية قرية 34 الدرافيل وتم اختياره من قبل المراقبة العامة وترشيحه للإدارة بالقاهرة منذ 5 سنوات وعمل عمل كرئيس لجمعية إصلاح الأراضى الزراعية، منذ عامين.