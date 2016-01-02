أخبار عاجلة

8 الصبح - شوف داليا أشرف وهي بتعزف على الطبلة على الهواء ... "دي مش بطيخة يا داليا" -
8 الصبح - الطفلة "ماليكة" أصغر خبيرة موضة فى العالم .. شوف إزاي بتختار ألوان ملابسها -
للرجل.. زوجتك غيورة؟.. هكذا تتعامل معها -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني لـ"عمر خورشيد" فنان لم يموت وموسيقاه راسخة فى القلوب -
8 الصبح - لقاء مع عارضة الأزياء نورين يوسف حول عملها كعارضة وكاتبة وداعمة لـ"single mother" -
دراسة: جراحات استئصال المرارة قد لا تكون ضرورية في كثير من الأحيان -
هل ينمي الاستماع إلى الموسيقى الذكاء؟ -
محافظ القليوبية يلغي قرار وقف 3 جمعيات أهلية بكفر شكر -
الفرقاطة الروسية جريجوروفيتش تتوجه إلى سوريا -
الريال في مهمة صعبة أمام أتلتيكو.. وبرشلونة يراقب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

أهالى "الدرافيل" بالدقهلية يحتفلون بتعيين أحد أبناء قريتهم بمجلس النواب

Google+ Print
أهالى "الدرافيل" بالدقهلية يحتفلون بتعيين أحد أبناء قريتهم بمجلس النواب أهالى "الدرافيل" بالدقهلية يحتفلون بتعيين أحد أبناء قريتهم بمجلس النواب
احتفل منذ قليل أهالى قرية "الدرافيل 34" إحدى قرى حفير شهاب الدين، بمركز بلقاس، بمحافظة الدقهلية، بتعيين عبد الفتاح سراج الدين أحد أبناء القرية عضوا لمجلس النواب، بين الأعضاء الذين عينهم الرئيس عبد الفتاح السيسى.

حضر الاحتفال وحيد قرقر أحد أعضاء مجلس النواب، بدائرة بقاس، ونقيب الفلاحين بالدقهلية، وممثلين عن نقابة الفلاحين، وتجمع المحتفلون فى خيمة أنشأها أهالى القرية، وأضاعت مكبرات الصوت الأغانى الوطنية، احتفالا منهم بهذا القرار.

وكان "سراج الدين" قد عمل كعضو بجمعية قرية 34 الدرافيل وتم اختياره من قبل المراقبة العامة وترشيحه للإدارة بالقاهرة منذ 5 سنوات وعمل عمل كرئيس لجمعية إصلاح الأراضى الزراعية، منذ عامين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365