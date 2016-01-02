جامعة المنصورة تطعن على حكم "القضاء الإدارى" بوقف تعيين معيدين

أعلنت جامعة المنصورة، بمحافظة الدقهلية، اليوم، أنها ستقوم بالطعن على حكم محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة - الدائرة الأولى- الصادر بجلسة 21/9/2015 م، والقاضى بوقف تنفيذ قرار مجلس جامعة المنصورة فيما تضمنه من الإعلان عن شغل وظائف معيدين وأطباء مقيمين من كلية الطب بجامعة المنصورة (برنامج المنصورة مانشستر للتعليم الطبى دور نوفمبر 2012).

وقال بيان أصدره المكتب الإعلامى لجامعة المنصورة، إن الجامعة تطمئن أبنائها طلاب وخريجى (برنامج المنصورة مانشستر للتعليم الطبى المتميز بكلية الطب)، أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة التى حددها القانون، للطعن على هذا الحكم،

وأكدت الجامعة أنها لن تدخر جهداً فى دفاعها عن قراراتها الصادرة بشأن تعيين المعيدين بالجامعة بصفة عامة، والمعيدين والأطباء المقيمين بكلية الطب بصفة خاصة، ذلك لأن الجامعة تنتهج استراتيجية واضحة ومحددة فى تعيين المعيدين والأطباء المقيمين، وهذه الاستراتيجية تترجم من خلال الخطط الثلاثية التى يضعها مجلس الجامعة لتعيين المعيدين بعد دراسة متأنية ومتعمقة يراعى فيها كافة المعايير الموضوعية والعلمية، وطبيعة المناهج والمقررات الدراسية، والاحتياجات الفعلية لتلك الوظائف، التى تقترحها مجالس الأقسام العلمية، وتقرها مجالس الكليات. ثم يتم اعتمادها من مجلس الجامعة، وإن الجامعة تراعي القواعد الموضوعية ذات طبيعة عامة ومجردة، وتكفل احترام مبدأى المساواة وتكافؤ الفرص، بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة، وخير دليل على صحة وسلامة إجراءات قرارات الجامعة ومشروعيتها من الناحية القانونية بشأن خريجى (برنامج المنصورة مانشستر للتعليم الطبى المتميز )، أن قام بعض الخريجين برفع دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الادارى بالمنصورة مطالبين فيها بوقف تنفيذ وإلغاء إعلان تعيين المعيدين والأطباء المقيمين من كلية الطب، وقضت المحكمة برفض طلب وقف التنفيذ وذلك فى الدعاوى أرقام، 13198لسنة 36 ق ، 13199لسنة 36ق، خلال الشهور القليلة الماضية من عام 2015 م ، وبناء على ذلك يكون الحكم الصادر مؤخراً عن ذات المحكمة قد صدر مخالفاً لأحكامها الصادرة من قبل برفض طلب وقف التنفيذ فى الدعوتين سالفتى الذكر، وفى ذات الموضوع المماثل.

يذكر أن جامعة المنصورة قد بأت العمل بنظام "مانشستر" الطبى، بكلية طب جامعة المنصورة، كبرنامج تميز بمصروفات مختلفة، جنبا إلى جنب مع نظام كلية الطب التقليدي المجاني، والذي يقوم فيه الطالب بدفع الرسوم والمصاريف المماثلة لباقى الكليات.

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