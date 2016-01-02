بدء أعمال رصف شارع الجامعة وإزالة القمامة من منطقة المسلة بالفيوم

قامت الأجهزة التنفيذية بمدينة الفيوم بتجهيز الطريق أمام جامعة الفيوم بمنطقة المشتل، تمهيداً لعملية الرصف. وأكد المستشار وائل مكرم، محافظ الفيوم، أن ذلك فى إطار خطة المحافظة لتمهيد كافة الطرق وتوفير سبل الحماية والأمان لجميع المواطنين، كما أزالت الأجهزة التنفيذية بعض تجمعات القمامة الموجودة بمنطقة المسلة خلف كشك الكهرباء.

وأشار محافظ الفيوم، فى تصريحات صحفية، إلى أنه قام بجولة سابقة فى حى الجامعة ومنطقة المسلة، وأصدر توجيهات مشددة لمسئولى مجلس المدينة برصف شارع الجامعة بعد إجراءات التأكد من مطابقة مواد الرصف للمواصفات والالتزام بشروط ومعايير الأمان، لتسهيل حركة السير والمرور بالمنطقة، كما أصدر تكليفاته بإزالة بعض تجمعات القمامة التى تلاحظ وجودها أثناء جولته التفقدية، مشدداً على أن تتم عمليات رفع القمامة بصفة دورية وفورية.