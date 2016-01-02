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مركز الخارجة بالوادى الجديد يبدأ تنفيذ مشروعات خدمية ضمن خطة 2016

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مركز الخارجة بالوادى الجديد يبدأ تنفيذ مشروعات خدمية ضمن خطة 2016 مركز الخارجة بالوادى الجديد يبدأ تنفيذ مشروعات خدمية ضمن خطة 2016
أكدت سمية خليل، رئيس مركز ومدينة الخارجة، أننا بصدد البدء فى تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية، والتى تم وضعها حيز التنفيذ فى عام 2016 فى قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى ورصف الطرق فى مدينة الخارجة وقراها ضمن محاور خطة التنمية الاستثمارية لمركز ومدينة الخارجة، والتى تبلغ اعتماداتها حوالى 14 مليون جنيه.

وأضافت "خليل"، فى تصريحات صحفية، أن رئاسة المركز تواصل أعمال إحلال وتجديد وتغيير خطوط الصرف الصحى فى عدد من الأحياء والشوارع، ورفع كفاءة عدد من الحدائق العامة ورصف طرق وشوارع بعدة أحياء بالخارجة، فى إطار جهودر رئاسة المركز والقطاعات التابعة لها لتحسين مستوى الخدمات التى يتم توفيرها للمواطنين.

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مصر 365