أهالى سوق اللبن بالمحلة يشكون رئيس المركز من تصدع منازلهم بسبب مياه الصرف

شهد شارع العمرية القبلى بمنطقة سوق اللبن التابعة لحى أول المحلة الكبرى فى محافظة الغربية تصدعات وشروخا بالمنازل نتيجة تسرب مياه الصرف الصحى أسفل المنازل.

وتقدم الأهالى اليوم، السبت، بمذكرة إلى اللواء ناصر طه أنور، رئيس مركز ومدينة المحلة، يشكون فيها من تصدع منازلهم بسبب مياه الصرف الصحى وأجرى رئيس المدينة اتصالات بالعميد طارق الفولى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى فرع المحلة والمهندس رضا الوردانى مسئول الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى فرع محافظة الغربية لسرعة التدخل لحل الأزمة.

يذكر أن المنطقة شهدت العام الماضى انهيار عدد من المنازل القديمة بسبب تسرب مياه الصرف الصحى أسفلها.