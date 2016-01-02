قاضى التخابر مع قطر يحرك دعوى إهانة المحكمة ضد متهم لتحدثه بطريقة غير لائقة

تواصل الدائرة 11 إرهاب برئاسة المستشار محمد شرين فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، وسكرتارية حمدى الشناوى، نظر محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع قطر".

وأثناء سماع شهادة الضابط "طارق محمد صبرى" لاحظت المحكمة أن المتهم "أحمد عبده على عفيفى" يتحدث مع باقى المتهمين بجواره، فطالبه القاضى بالوقوف، وعندما فتح القاضى الصوت قال المتهم: "عمال تجيب شهود براحتك تقدر تقولى نفذت قرارك"، ومنع القاضى عنه الصوت، وقال القاضى بمحضر الجلسة: "إن المتهم تحدث بطريقة غير لائقة" مدونا كلام المتهم وهو: "أن الشاهد هو من قام بتعذيبى بمبنى أمن الدولة".

وحركت المحكمة دعوى قضائية ضد المتهم أثبتت فيها إهانته للمحكمة، وطالبت المحكمة النيابة، وقال ممثل النيابة: "إن المتهم لم يحترم مقدرات الوطن فقد باع وطنه بأبخس الأثمان، فهو لم يحترم الوطن فكيف يحترم المحكمة".

وترافع المحامى عن المتهم قائلا: "إن حديث المتهم لا ينطوى على ثمة إهانة للمحكمة".

وكانت النيابة قد أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى.

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