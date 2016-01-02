الإمارات تؤكد تأييدها لإجراءات السعودية فى مواجهة الإرهاب

أخبار الامارات

>أعلن الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، تأييد الإمارات الكامل ووقوفها الراسخ والمبدئى مع المملكة العربية السعودية الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات رادعة لمواجهة الإرهاب والتطرف.

وأكد الشيخ عبدالله، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، أن ما اتخذته المملكة يعد رسالة واضحة ضد الإرهاب ودعاة ومثيرى الفتنة والفرقة والاضطرابات الذين يسعون لتمزيق وحدة المجتمع وتهديد السلم الاجتماعى فى المملكة، كما تثبت عزم المملكة الصارم والحاسم على المضى قدما لوأد ونزع فتيل الإرهاب والتطرف واقتلاعه من جذوره، وردع كل من تسول له نفسه محاولة إثارة الفتن والقلاقل أو العبث بأمن واستقرار المملكة.

وأشار وزير خارجية الإمارات إلى أن تنفيذ المملكة العربية السعودية الأحكام القضائية بحق المدانين هو حق أصيل لها، بعد أن ثبت عليهم بالأدلة والبراهين الجرائم التى ارتكبوها، وأن ما قامت به المملكة إجراء ضرورى لترسيخ الأمن والأمان لكافة أبناء الشعب السعودى والمقيمين على أرضها.

وأعلنت السلطات فى المملكة العربية السعودية تنفيذ حكم القصاص بحق 47 متهما منهم أربعة قتلا بحد الحرابة والباقى قتلا بحد التعزير، من بينهم رجل الدين الشيعى المعارض نمر النمر، إلى جانب فارس الشويل صاحب كتاب "الباحث بحكم قتل رجال المباحث"، لافتة إلى أن تنفيذ الحكم كان صباح اليوم السبت.

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