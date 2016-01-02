إصابة 18 شخصا فى انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوى بالمنيا

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن المنيا، إخطاراً اليوم، السبت، من غرفة عمليات النجدة يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص أمام قرية 8 التابعة لمركز سمالوط بالطريق الصحراوى الغربى.
وأسفر الحادث عن إصابة "محمد . أ"، 26 سنة و"مروة.ع"، 23 سنة، و"عزام . ر" ،26 سنة و"حنان.إ"، 32 سنة و"عصام . م"، 26 سنة و" سيد .ع "، 37 سنة و"أسماء .م "، 27 سنة و"هشام .م"، 26 سنة "منى . ن"، 22 سنة و"حسن . ع"، 26 سنة، و"يوسف . م "، 7 سنوات، وشقيقه أحمد، 5 سنوات، ونجل عمهما "محمد .ح "، 6 سنوات وشقيقه "يوسف"، 5 سنوات و"دينا. م"، 12 سنة، وشقيقتها "رحمة"، 12 سنة وشقيقتهما "فاطمة" 8 سنوات، و"زينب" سنتين.
وبالانتقال والفحص تبين أن السرعة الزائدة سبب وقوع الحادث وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام وتبين من الفحص أنهم مصابون بكسور وجروح وكدمات وجميعهم يقيمون بمحافظة أسيوط.
>وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة.