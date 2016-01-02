إصابة 18 شخصا فى انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوى بالمنيا

أصيب 18 شخصا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى الغربى، قرب محافظة المنيا.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن المنيا، إخطاراً اليوم، السبت، من غرفة عمليات النجدة يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص أمام قرية 8 التابعة لمركز سمالوط بالطريق الصحراوى الغربى.

وأسفر الحادث عن إصابة "محمد . أ"، 26 سنة و"مروة.ع"، 23 سنة، و"عزام . ر" ،26 سنة و"حنان.إ"، 32 سنة و"عصام . م"، 26 سنة و" سيد .ع "، 37 سنة و"أسماء .م "، 27 سنة و"هشام .م"، 26 سنة "منى . ن"، 22 سنة و"حسن . ع"، 26 سنة، و"يوسف . م "، 7 سنوات، وشقيقه أحمد، 5 سنوات، ونجل عمهما "محمد .ح "، 6 سنوات وشقيقه "يوسف"، 5 سنوات و"دينا. م"، 12 سنة، وشقيقتها "رحمة"، 12 سنة وشقيقتهما "فاطمة" 8 سنوات، و"زينب" سنتين.

وبالانتقال والفحص تبين أن السرعة الزائدة سبب وقوع الحادث وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام وتبين من الفحص أنهم مصابون بكسور وجروح وكدمات وجميعهم يقيمون بمحافظة أسيوط.

>وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة.