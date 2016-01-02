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السجن 6 سنوات لعاطل بتهمة مقاومة السلطات وإحراز حشيش وسلاح بسوهاج

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السجن 6 سنوات لعاطل بتهمة مقاومة السلطات وإحراز حشيش وسلاح بسوهاج السجن 6 سنوات لعاطل بتهمة مقاومة السلطات وإحراز حشيش وسلاح بسوهاج
قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة المتهم "عمرو .م.ف" عاطل بالسجن 6 سنوات، لاتهامه بمقاومة السلطات وإحراز حشيش وسلاح بدون ترخيص بدائرة قسم أول سوهاج.

تعود أحداث القضية إلى عام 2014 بدائرة قسم أول سوهاج، عندما قام معاونا مباحث بقسم أول سوهاج بمحاولة القبض على المتهم لصدور حكم قضائى ضده إلا أنه قام بتهديد الضابطين ومحاولة التعدى عليهما، إلا أن القوة تمكنت من القبض عليه، وبتفتيشه عثر بحوزته على قطع من الحشيش وسلاح نارى، وبمواجهته اعترف بالواقعة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها السابق.

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مصر 365