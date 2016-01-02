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العثور على جثتين لشابين بمزرعة فى طريق الفيوم الصحراوى

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العثور على جثتين لشابين بمزرعة فى طريق الفيوم الصحراوى العثور على جثتين لشابين بمزرعة فى طريق الفيوم الصحراوى
عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، اليوم، السبت، على جثتين لشابين مصابين بطلقات متفرقة بجميع أنحاء جسديهما بمزرعة بطريق القاهرة الفيوم الصحراوى فى نطاق مركز طامية وانتقلت سيارتى إسعاف بإشراف الدكتور سامح السيد، مدير إسعاف الفيوم، وتم نقلهما إلى مستشفى طامية المركزى وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء ناصر العبد، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا بالعثور على جثتين لشابين بطريق القاهرة "الفيوم/ الصحراوى" بعد البوابات من ناحية الفيوم فى مزرعة بوسط الصحراء تقع فى نطاق الظهير الصحراوى لمركز طامية.

وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة لمعاينة الجثتين وتبين أنهما لـ"سامى ق س ع" 30 سنة، و"محمد س ى" 30 سنة .

وأكد مصدر أمنى أن المجنى عليهما يعملان حارسان لمزرعة تقدر بـ2000 فدان بصحراء مركز طامية وتابعة للشخص الذى قام بالإبلاغ عن الواقعة واتهم آخر على خلاف معه على أرض المزرعة بأنه وراء قتلهما، واتهم شخصين بالقيام بواقعة القتل وهما من العياط بالجيزة، وجارى ضبطهما بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة.

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مصر 365