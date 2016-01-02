حبس شابين قطعا الطريق اعتراضاً على قرار تعيين أحد العُمد بالصف

أمرت نيابة الصف، برئاسة المستشار محمد خليل مدير النيابة، بحبس مواطنين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بقطع الطريق والتظاهر وتكدير الأمن والسلم العام.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن العشرات من أهالى قرية عرب الحصار البحرية قطعوا طريق مصر أسوان العمومى، احتجاجا على تعيين أشرف محمود عمدة لقريتهم، ما أدى إلى تعطل الطريق وتكدس السيارات.

وأضافت التحقيقات، أن الأجهزة الامنية تمكنت من إلقاء القبض على المتهمين، اعتراضاً على تعيين العمدة الجديد، والذى أرجعوا سبب ذلك الاعتراض إلى كون العمدة الجديد ينتمى لقبيلة عرب الترابين التى تختلف عن قبيلتهم، حيث ينتمى معظم أهالى القرية لقبيلة مطير، وهو ما يتنافى مع عاداتهم التى توصى بأن يكون العمدة من أبناء القبيلة.