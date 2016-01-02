حريق بمزرعة دواجن بالبحيرة بسبب ماس كهربائى ونفوق 1000 كتكوت

شب قبل قليل، حريق هائل بمزرعة دواجن بناحية قرية الصفا صيف دائرة مركز شرطة دمنهور بالبحيرة.

انتقلت قوات الحماية المدنية، وتبين نشوب حريق بمزرعة دواجن مقامه بالطوب الأبيض، ومسقوفة بالأخشاب والقش، ملك "خيرت درويش فتح الله إبراهيم" عامل، ومقيم بذات العنوان، وتم السيطرة عليه وإخماده دون حدوث إصابات.

وبسؤال مالك المزرعة، أقر بمضمون ماتقدم، وأرجع سبب الحريق لحدوث ماس كهربائى بالمزرعة، وأضاف بنفوق عدد (1000) كتكوت عمر أسبوع، ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك .

تم ندب خبراء قسم الأدلة الجنائية لمعاينة محل الواقعة، وتم إخطار الإدارة البيطرية بدمنهور لاتخاذ شئونها، وتحرر المحضر 5/2016 إدارى المركز.