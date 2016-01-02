مصرع صيدلى صدمته سيارة وفرت هاربة فى البحيرة

تلقى الرائد فتحى المنياوى، رئيس مباحث مركز شرطة حوش عيسى، إخطارا من المستشفى العام بوصول "عمرو فاروق عبد السلام شحاتة" صيدلى ومقيم شارع الجمهورية بندر حوش عيسى جثة هامدة، إثر إصابته بتهتك بالوجه واشتباه كسر بعظام الفخذ الأيمن وكدمات وسحجات بالجسم.

وبسؤال شقيقه "خالد" حاصل على بكالوريوس تجارة ومقيم بذات العنوان، قرر بأنه حال تواجد شقيقه المتوفى أمام الصيدلية الخاصة به بناحية كوبرى خلف بطريق دمنهور – أبو المطامير دائرة المركز اصطدمت به سيارة مجهولة، مما أدى لحدوث إصابته التى أودت بحياته.

وتحرر المحضر 7/2016 جنح المركز، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة وتحديد السيارة مرتكبة الحادث وضبط قائدها.