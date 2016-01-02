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القبض على عامل لاتهامه بالتنقيب عن الآثار بمنزل مهجور بنجع حمادى فى قنا

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القبض على عامل لاتهامه بالتنقيب عن الآثار بمنزل مهجور بنجع حمادى فى قنا القبض على عامل لاتهامه بالتنقيب عن الآثار بمنزل مهجور بنجع حمادى فى قنا
ألقت الأجهزة الأمنية بنجع حمادى، برئاسة العقيد إبراهيم سليمان رئيس فرع البحث الجنائى، القبض على عامل لاتهامه بالتنقيب عن الآثار داخل منزل مهجور بقرية بهجورة التابعة لمركز نجع حمادى.

تلقى اللواء صلاح الدين حسان، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد القبض على "نبيه.ت.م" (57 عامًا)، عامل، والسابق اتهامه فى 17 قضية ضرب وتبديد ومطلوب ضبطه فى القضية رقم 12292 لسنة 2015 جنح نجع حمادى والمحكوم عليه فيها بالحبس سنة، بعد ورود معلومات عن قيامه بالتنقيب عن الآثار داخل منزل مهجور بمنطقة بقرية بهجورة، حيث تم ضبط المتهم بحوزته "كوريك وفأس ومقطف"، وتبين وجود حفرة قطرها حوالى 3 × 4 أمتار وعمق حوالى 5 أمتار تنتهى بسرداب طوله حوالى 3 أمتار، وجارى تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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مصر 365