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غدًا..«ياسمينا» تشدو بأجمل الأغاني مع «عمرو الليثي» ببرنامج «بوضوح»

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غدًا..«ياسمينا» تشدو بأجمل الأغاني مع «عمرو الليثي» ببرنامج «بوضوح» غدًا..«ياسمينا» تشدو بأجمل الأغاني مع «عمرو الليثي» ببرنامج «بوضوح»

ياسمينا

يستضيف، غدًا، الإعلامي عمرو الليثي المطربة الصاعدة ياسمين،  فى حوار غنائي ببرنامج بوضوح فى العاشرة مساءً على شاشة الحياة الاولى وتقدم ياسمينا باقة من أجمل أغانيها والأغاني التي اشتهرت بها فى الفترة الآخيرة.

يتناول اللقاء الانطلاقة الغنائية لها من خلال برنامج “اراب جوت تالانت ” ودعم التليفزيون المصري لها بالغناء في حفل ليالي التليفزيون في شرم الشيخ.

وبدايتها الفنية ياسمينا الغناء في سن الثانية عشرة، حيث انضمت لفريق الموسيقي العربية بقصر ثقافة الاسماعيليه، ثم انضمت إلى الفرقة القومية للموسيقى العربية بقيادة المايسترو سليم سحاب لتصبح أصغر طفلة معتمدة استثنائيا على مستوى جمهورية وذلك في عمر 12 سنة وكان السن المسموح بدون استثناء هو 18 سنة.

غنت ياسمينا تحت إشراف المايسترو العديد من الأغاني القوية وشاركت في العديد من الحفلات في جمهورية مصر.

يذاع برنامج بوضوح غدا الاحد 3 يناير فى العاشرة مساءً على شاشة الحياة.

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