رئيس وزراء البحرين: مواقف السعودية فى حماية الإسلام والمسلمين مشرفة

أكد الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء بمملكة البحرين، أن مواقف المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود فى حماية الإسلام والمسلمين مشرفة، وأن جهودها فى التصدى لكل من يحاول المساس بأمن الأمة واستقرارها ويعيث فى الأرض فسادا بالفكر الضال وبالأعمال التى لا يقرها دين أو شريعة لهو موضع تقدير عربى وإسلامى وعالمى.

وأشار رئيس الوزراء على أن قيادة المملكة العربية السعودية التى حمت الحرمين الشريفين بمكة المكرمة والمدينة المنورة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود قادرة فى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على حماية الشعب السعودى والأمتين العربية والإسلامية.

كما جددت مملكة البحرين موقفها المتضامن مع المملكة العربية السعودية ووقوفها الى جانبها فى كافة ما تتخذه من اجراءات رادعة ولازمة لمواجهة العنف والتطرف.

وأكدت المملكة - وفقا لوكالة الأنباء البحرينية الرسمية (بنا) - على أن المملكة العربية السعودية الشقيقة تعد ركيزة الأمن العربى والاسلامى، وان دور المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه، هو دور حيوى ورئيسى لاستقرار المنطقة والعالم بأسره، وحل كافة الازمات التى تواجه المجتمع الدولى وفى مقدمتها الارهاب.

كما أكدت مملكة البحرين على أن قيام المملكة العربية السعودية بتنفيذ الاحكام القضائية بحق من ثبت عليهم بالأدلة والبراهين الجرائم المنسوبة اليهم هى خطوة ضرورية ومهمة للحفاظ على امن وأمان كافة ابناء الشعب السعودى والمقيمين على ارضها وردع كل من تسول له نفسه محاولة اثارة الفتن والقلاقل أو العبث بأمن واستقرار المملكة العربية السعودية.

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