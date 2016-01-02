حزب الله يدين "اغتيال" نمر النمر فى السعودية

>أدانت جماعة حزب الله اللبنانية الشيعية ما وصفته بأنه "اغتيال" رجل الدين الشيعى البارز نمر النمر فى السعودية اليوم السبت.

وقالت الجماعة فى بيان "يدين حزب الله بشدة الجريمة النكراء التى ارتكبها النظام السعودى والمتمثلة باغتيال العالم الكبير المجاهد الشيخ نمر باقر النمر بحجج واهية وأحكام فاسدة وادعاءات فارغة لا تستقيم على منطق ولا تدخل بميزان عدل."

وجاء أيضا فى البيان الذى نقله تلفزيون المنار وقناة الميادين بلبنان "السبب الحقيقى الذى دفع السلطات السعودية إلى الحكم بإعدام الشيخ النمر هو أنه صدع بالحق وجهر بالصواب وطالب بالحقوق المهدورة لأبناء شعب مظلوم محكوم بالاستبداد والجهل ومسلوب الحقوق والثروات من قبل مجموعة فاسدة لا ترعى فى خلق الله إلاّ ولا ذمة."