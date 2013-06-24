ضبط تشكيل تخصص في جرائم سرقة السيارات بالإكراه بدائري الفيوم

ألقت مباحث الفيوم القبض على تشكيل عصابى ، تخصص في ارتكاب جرائم سرقات السيارات بالإكراه بالطريق الدائري وضبط بحيازة أفراده أسلحة نارية و بيضاء.كانت بلاغات السرقات بالإكراه قد تعددت أمام اللواء سعد زغلول مدير الأمن وبتشديد المراقبة على الطريق ونشر الأكمنة اشتبهت قوة أمنية تابعة للمباحث بالقرب من مدخل قرية “سنوفر” فى سيارة أجرة يستقلها 5 أشخاص قام 3 منهم بالهرب وسط الزراعات بمجرد مشاهدتهم لسيارة الشرطة تقترب منهم .

> تمكنت القوة من ضبط السيارة و2 من مستقليها قبل هروبهما وهما ” أحمد.س.إ” 23 سنة، و فاطمة.ج.ر” 21 سنة، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على فرد خرطوش عيار 12مم، وعدد 2 سلاح أبيض عبارة عن “سيف و سكين وأثناء مناقشتهما بوحدة مباحث مركز الفيوم فوجئ الضباط بحضور”عبد الفتاح .أ .م ” 51 سنة وقرر أنه سائق التاكسي المضبوط وأكد أن التشكيل سرق سيارته بالإكراه عن طريق استدراجه بمعرفة الفتاة واقتادوه للطريق الدائري .

> وبمواجهة المتهمين بالسائق اعترفا بقيامهما بسرقة التاكسي منه ، وأنهما ضمن تشكيل عصابى تخصص في جرائم سرقة السيارات بالإكراه، بالاشتراك مع كل من “أحمد.ج.أ” 26 سنة ، “أحمد.ع.أ” 20 سنة، “بسام.ن.ع” 24 سنة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.