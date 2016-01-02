أخبار عاجلة

8 الصبح - شوف داليا أشرف وهي بتعزف على الطبلة على الهواء ... "دي مش بطيخة يا داليا" -
8 الصبح - الطفلة "ماليكة" أصغر خبيرة موضة فى العالم .. شوف إزاي بتختار ألوان ملابسها -
للرجل.. زوجتك غيورة؟.. هكذا تتعامل معها -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني لـ"عمر خورشيد" فنان لم يموت وموسيقاه راسخة فى القلوب -
8 الصبح - لقاء مع عارضة الأزياء نورين يوسف حول عملها كعارضة وكاتبة وداعمة لـ"single mother" -
دراسة: جراحات استئصال المرارة قد لا تكون ضرورية في كثير من الأحيان -
هل ينمي الاستماع إلى الموسيقى الذكاء؟ -
محافظ القليوبية يلغي قرار وقف 3 جمعيات أهلية بكفر شكر -
الفرقاطة الروسية جريجوروفيتش تتوجه إلى سوريا -
الريال في مهمة صعبة أمام أتلتيكو.. وبرشلونة يراقب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مقتدى الصدر يدعو لاحتجاجات فى الخليج والعراق بعد إعدام النمر

Google+ Print
مقتدى الصدر يدعو لاحتجاجات فى الخليج والعراق بعد إعدام النمر مقتدى الصدر يدعو لاحتجاجات فى الخليج والعراق بعد إعدام النمر

اخبار العراق


>دعا الزعيم الشيعى العراقى مقتدى الصدر اليوم السبت لمظاهرات فى دول الخليج والعراق احتجاجا على إعدام الشيخ نمر النمر فى .

وقال الصدر على موقعه الالكترونى "أطلب من شيعة السعودية.. أن يتحلوا بالشجاعة للرد ولو بالمظاهرات السلمية بل وشيعة الخليج كافة ليكون رادعا للظلم والإرهاب الحكومى مستقبلا."

وأضاف "أدعو للتظاهر أمام مقرات ومصالح السعودية.. مظاهرات غاضبة.. كما وأهيب بالحكومة الإحجام عن فتح السفارة السعودية فى عراقنا الحبيب فليس للظالم مكان بيننا، كانت السعودية قد أعادت فتح سفارتها فى العراق أمس الجمعة بعد إغلاقها عام 1990 إثر الغزو العراقى للكويت.

موضوعات متعلقة..
>


>- تعرف على المصرى الذى أعدمته السلطات السعودية بتهمة الإرهاب.. عاش فى بلاد الحرمين ودرس العلوم الشرعية.. التحق بالجامعة الإسلامية بالمدينة.. اعتقل فى 2003 ضمن خلية تسعى لتنفيذ مخططات إرهابية فى المملكة
>

- السعودية تنفذ القصاص فى 47 إرهابيا بينهم مصرى وشيعى.. داخلية المملكة: اعتنقوا المنهج التكفيرى وخططوا لعمليات إجرامية.. وإيران تغضب لـ"نمر" زعيم "الشيعة" السعودى وتطالب التعاون الإسلامى باتخاذ موقف
>

- الداخلية السعودية: أحكام الإعدام رسالة تحذير للتنظيمات المتطرفة
>

- مفاجأة.. المصرى المعدوم بالسعودية ضمن الإرهابيين شقيق متهم بخلية الظواهرى
>

- هيئة كبار العلماء السعودية: القضاة مستقلون وليس لأحد التدخل فى القضاء
>

- الداخلية السعودية: تم إبلاغ السفارة المصرية بتنفيذ حكم إعدام أحد مواطنيها
>

- هيئة كبار العلماء بالسعودية: تطبيق أحكام القضاء إنفاذا للشريعة وحفظ الأمن
>

- السعودية: لا نحاكم أحدا على انتمائه التنظيمى ولن نتوانى عن ملاحقة الإرهابيين
>

- عضو هيئة كبار العلماء السعودية: الإعدام علاج للمفسدين فى الأرض
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020