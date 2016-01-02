مقتدى الصدر يدعو لاحتجاجات فى الخليج والعراق بعد إعدام النمر

اخبار العراق

>دعا الزعيم الشيعى العراقى مقتدى الصدر اليوم السبت لمظاهرات فى دول الخليج والعراق احتجاجا على إعدام الشيخ نمر النمر فى السعودية

وقال الصدر على موقعه الالكترونى "أطلب من شيعة السعودية.. أن يتحلوا بالشجاعة للرد ولو بالمظاهرات السلمية بل وشيعة الخليج كافة ليكون رادعا للظلم والإرهاب الحكومى مستقبلا."

وأضاف "أدعو للتظاهر أمام مقرات ومصالح السعودية.. مظاهرات غاضبة.. كما وأهيب بالحكومة الإحجام عن فتح السفارة السعودية فى عراقنا الحبيب فليس للظالم مكان بيننا، كانت السعودية قد أعادت فتح سفارتها فى العراق أمس الجمعة بعد إغلاقها عام 1990 إثر الغزو العراقى للكويت.

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