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المقاومة الشعبية تصد هجوماً للحوثيين فى لحج اليمنية

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المقاومة الشعبية تصد هجوماً للحوثيين فى لحج اليمنية المقاومة الشعبية تصد هجوماً للحوثيين فى لحج اليمنية

>أفادت مصادر فى المقاومة الشعبية اليمنية اليوم السبت بأن مقاتليها صدوا هجوماً شنه الحوثيون والقوات الموالية للرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح بمحافظة لحج 337 كم جنوب شرق صنعاء.

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الحوثيين وقوات صالح شنوا هجوماً على مديرية "القبيطة" شمالى محافظة لحج بهدف السيطرة عليها نتيجة موقعها القريب من قاعدة العند الجوية.

وأشارت المصادر إلى أن مواجهات عنيفة دارت بين الحوثيين، مدعومين بقوات صالح، والمقاومة الشعبية "ولم يستطع الحوثيون وقوات صالح التقدم فى المديرية".

على صعيد آخر، شن طيران التحالف العربى خمس غارات جوية استهدفت موقع "الجبانة" التابع للدفاع الجوى شمال مدينة الحديدة، اضافة إلى غارتين جويتين استهدفتا منطقة "مذاب" بمديرية "الصفراء" فى محافظة صعدة.

يذكر أن طيران التحالف العربى شن فى وقت سابق اليوم السبت سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع الحوثيين وقوات صالح فى الحديدة وتعز والبيضاء.

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