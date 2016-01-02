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«الإمارات» تُعلن تأييدها لـ«السعودية» في كل الإجراءات المتخذة ضد الإرهاب

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«الإمارات» تُعلن تأييدها لـ«السعودية» في كل الإجراءات المتخذة ضد الإرهاب «الإمارات» تُعلن تأييدها لـ«السعودية» في كل الإجراءات المتخذة ضد الإرهاب

 

الجيش السعودي – أرشيفية

أعلن الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، تأييد دولة الإمارات الكامل ووقوفها الراسخ والمبدئي مع المملكة العربية الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات رادعة لمواجهة الإرهاب والتطرف.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد أن ما اتخذته المملكة يعد رسالة واضحة ضد الإرهاب ودعاة ومثيري الفتنة والفرقة والاضطرابات الذين يسعون لتمزيق وحدة المجتمع وتهديد السلم الاجتماعي في المملكة، كما تثبت عزم المملكة الصارم والحاسم على المضي قدمًا لنزع فتيل الإرهاب والتطرف واقتلاعه من جذوره وردع كل من تسول له نفسه محاولة إثارة الفتن والقلاقل أو العبث بأمن واستقرار المملكة.

وأكد أن قيام المملكة العربية السعودية بتنفيذ الأحكام القضائية بحق المدانين هو حق أصيل لها بعد أن ثبت عليهم بالأدلة والبراهين الجرائم التي ارتكبوها وأن ماقامت به المملكة إجراء ضروري لترسيخ الأمن والأمان لكافة أبناء الشعب السعودي والمقيمين على أرضها.

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