قائمة الإسماعيلي - استمرار غياب عبد ربه وعودة جبرين

أعلن أشرف خضر مدرب الإسماعيلي الجديد قائمة فريقه لمواجهة اتحاد الشرطة المقبلة في الدوري.

الإسماعيلي سيلاقي اتحاد الشرطة، ضمن مباريات الجولة الـ 12 من الدوري المصري على ملعب الإسماعيلية.

وسيستمر خضر في تدريب الفريق الأصفر في اللقاء رغم وصول نصر الدين النابي المدرب التونسي الجديد، والذي سيتولى القيادء بداية من المباراة التالية.

القائمة شهدت استمرار القائد حسني عبد ربه، والموقوف من قبل إدارة النادي بسبب نشوب خلاف كبير بينه وبين المدرب السابق أحمد حسام، أدى لرحيل ميدو.

من ناحية أخرى، عاد توريك جبرين لقائمة المباراة، بعد الغياب في المباراة الماضية أمام إنبي للإصابة.

وجاء القائمة:

حراسة المرمى: محمد صبحي - محمد عواد - محمد مجدي

خط الدفاع: شوقي السعيد - طه عادل - سعد حسني - أحمد سمير فرج - محمود متولي - باهر المحمدي

خط الوسط: محمود عبد العزيز - محمد فتحي - عماد حمدي - مصطفى عفروتو - توريك جبرين - إبراهيم حسن - أحمد سمير - عمر الوحش

خط الهجوم: بناهيني - مروان محسن- محمد علاء "لالا"

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