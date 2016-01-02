3 عروض مصرية لإستعارة أبو جبل.. وجلسة مع إسماعيل يوسف لحسم مصيره

تلقى نادي الزمالك 3 عروض من أندية الدوري المصري لإستعارة حارس مرمى الفريق محمد أبو جبل.

وأتت العروض الثلاثة من أندية المصري وبتروجيت والاتحاد السكندري.

ومن المقرر أن يجلس اللاعب وأخيه مع إسماعيل يوسف مدير الكرة بالنادي لحسم تلك العروض.

وكان الحارس قد دخل القائمة الإفريقية الأولى التي يحق للزمالك استبدال أي اسم فيها مقابل 500 دولار (طالع التفاصيل)

وصرح مرتضى منصور رئيس النادي يوم الأربعاء الماضي بأن أبو جبل سينتقل للمصري على سبيل الإعارة (طالع التفاصيل)

وانضم محمد أبو جبل في سبتمبر 2013 إلى الزمالك من إنبي في صفقة انتقال حر.

ولعب أبو جبل 14 مباراة مع الزمالك اهتزت شباكه 11 مرة وحافظ على نظافة شباكه ست مرات في بطولة الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا فقط.