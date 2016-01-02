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بتروجيت يطلب استعارة شريف علاء من الزمالك

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بتروجيت يطلب استعارة شريف علاء من الزمالك بتروجيت يطلب استعارة شريف علاء من الزمالك

تلقى نادي الزمالك عرضا من نادي بتروجيت لاستعارة شريف علاء ظهير أيسر الفريق.

شريف علاء انضم للزمالك بداية الموسم الجاري قادما من المقاولون العرب، إلا أنه لم يقنع الجهاز الفني للفريق إلى الأن.

ولعب شريف علاء مباراة واحدة مع الزمالك منذ وصوله، فاز فيها الفريق الأبيض على وادي دجلة بهدفين مقابل لا شيء.

ويرغب بتروجيت في استعارة شريف علاء من الزمالك بعقد لمدة ستة أشهر حتى نهاية الموسم الجاري.

وقد يوافق الزمالك على عرض النادي البترولي، خاصة في ظل اعتماد ماركوس باكيتا على حمادة طلبة في مركز الظهير الأيسر.

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