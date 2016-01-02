مران الأهلي – مجلس الإدارة يجتمع باللاعبين

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي جلسة مع اللاعبين والجهاز الفني للفريق قبل المران الأخير استعدادا لمواجهة الانتاج الحربي في الدوري في الجولة الـ12 من الدوري .

وعقد محمود طاهر وبقية أعضاء المجلس اجتماع مع اللاعبين في غرفة ملابس الفريق لمطالبة الجميع بتقديم أفضل ما لديهم في الفترة المقبلة .

ويأتي ذلك عقب عقد مجلس الإدارة مؤتمرا صحفيا على خلفية أزمة حل المجلس (طالع التفاصيل)

ويحتل الأهلي المركز الثامن بـ16 نقطة فيما يحتل نظيره الإنتاج الحربي والمركز الـ12 بـ11 نقطة قبل لقاء غدا الأحد.

ويأمل الأهلي في مواصلة الانتصارات بعد الفوز 3-1 على أسوان في اللقاء الماضي.