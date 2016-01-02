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الإسماعيلي لـ في الجول: النابي طلب اثنين من المساعدين ' بسبب تواجد 30 لاعب '

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الإسماعيلي لـ في الجول: النابي طلب اثنين من المساعدين ' بسبب تواجد 30 لاعب ' الإسماعيلي لـ في الجول: النابي طلب اثنين من المساعدين ' بسبب تواجد 30 لاعب '

قال محمد أبو السعود رئيس النادي الإسماعيلي إن المدير الفني التونسي نصر الدين النابي طلب التعاقد مع اثنين من المساعدين اللذين عملوا معه من قبل.

وتابع في تصريحات لـFilGoal.com: " أحد المساعدين الجدد سيكون مخطط فني مسئول عن تقييم أداء لاعبي الفريق وتحليل لمستوى الفرق التى سيقابلها الإسماعيلي وهو مصري الجنسية."

وأضاف "المساعد الثاني بلجيكي الجنسية وسيكون مسؤول عن الناحية البدنية ويساعد في الجانب الفني".

وأوضح رئيس الإسماعيلي أن النابي فسر له هذه المطالب رغم أنه لم يكن قد طلب من قبل تواجد المساعدين إلى تواجد 30 لاعب بالفريق مما يحتاج للمزيد من العمل في أكثر من مستوى .

وأتم أبو السعود أنه وافق على إنضمام المساعدين للفريق حتى لا يتأثر عمل النابي وحتى تأتى النتائج التى يتمناها من وجوده على رأس الإدارة الفنية للدراويش".

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