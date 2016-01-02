مران الأهلي – حسام غالي يشارك في التدريبات الجماعية

شارك حسام غالي قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تدريبات فريقه الجماعية مساء اليوم السبت بعد تخلصه من آلام الإصابة بخشونة بسيطة في الركبة.

وكان غالي غادر مران الفريق أمس الجمعة بسبب شكواه من الركبة قبل أن يطمئن الجهاز الطبي عليه اليوم.

ويواجه الأهلي صاحب المركز الثامن بـ16 نقطة الإنتاج الحربي صاحب الـ11 نقطة والمركز الـ12 غدا الأحد ضمن الجولة الـ12 للدوري المصري.

وكانت بعض التقارير قد تحدثت عن مشادة بين غالي وزميله وليد سليمان في مران أمس الجمعة.

ونفى غالي لـFilGoal.com أمس حدوث أي مشادة بينه وبين وليد سليمان. (طالع التفاصيل)

وهو نفس الأمر الذي أكده مدير الكرة سيد عبد الحفيظ. (طالع التفاصيل)

كما نفى وليد سليمان حدوث المشادة اليوم السبت. (طالع التفاصيل)